Рианчо высказался о будущем Абаскаля после увольнения из «Спартака»

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо дал свой комментарий о будущем испанца Гильермо Абаскаля после его ухода из московской команды.

Напомним, сегодня «Спартак» официально объявил о прекращении сотрудничества с Абаскалем.

- В испанском футболе большая конкуренция и тренировать большие команды непросто. Но будущее никому неизвестно. Я всегда думаю, что если что-то и происходит, то это потому, что грядет что-то лучшее, - цитирует Рианчо «Спорт-Экспресс».

Абаскаль был главным тренером московского клуба с 2022 года. Под его руководством «Спартак» одержал 36 побед, 23 поражения и 15 матчей завершились вничью.

В текущем сезоне в активе «красно-белых» 35 баллов, команда идёт на шестой строчке в турнирной таблице. В среду «Спартак» сыграет против «Зенита» в ответном полуфинальном матче Кубка России.

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