Гранат посоветовал «Спартаку» двух российских тренеров

Экс-футболист «Спартака» Владимир Гранат высказался на тему поиска клубом нового главного тренера.

Как известно, в воскресенье «Спартак» объявил об отставке Гильермо Абаскаля – испанец тренировал команду почти два года.

По словам Граната, он хотел бы видеть у руля «Спартака» российского специалиста.

«Хотелось бы, чтобы «Спартак» возглавил российский специалист, но главное, чтобы этот специалист был с хорошим опытом и авторитетом. Я думаю, и Черчесов, и Карпин хорошо бы подошли команде. У обоих спартаковское прошлое, спартаковский дух», - цитирует Граната Metaratings.

После увольнения Гильермо Абаскаля с командой на временной основе будет работать Владимир Слишкович. Он готовит «Спартак» к ближайшему кубковому матчу против «Зенита», который пройдёт 17 апреля.