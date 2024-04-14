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«Крылья Советов» и «Рубин» назвали стартовые составы на очный матч

14 Апреля 2024 • 18:10 Комментировать
Крылья Советов
...
Рубин
1 2.20 X 3.35 2 3.30
Через 0 ч. 19 мин.

Сегодня, 14 апреля, «Крылья Советов» примут у себя дома «Рубин» в рамках 24-го тура чемпионата России.

Стартовый состав «Крыльев Советов»: Ломаев (вр), Рассказов, Евгеньев, Солдатенков, Горшков, Костанца, Витюгов, Орозко, Салтыков, Ежов, Рахманович.

Стартовый состав «Рубина»: Дюпин (вр), Вуячич, Ашурматов, Грицаенко, Иву, Зотов, Рожков, Кабутов, Даку, Ранджелович, Вада.

Начало матча между «Крыльями Советов» и «Рубином» запланировано на 19:00 по московскому времени. За всеми событиями игры вы сможете следить в подробной текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.
 

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Евро-Футбол.Ру,
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