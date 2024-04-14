Ганчаренко считает справедливой победу «Урала» над «Динамо»

Результат матча «Урал» - «Динамо» в рамках 23-го тура РПЛ является абсолютно справедливым, заявил главный тренер екатеринбургской команды Виктор Ганчаренко.

«Мы по делу выиграли - и давление оказывали, и хорошо позиционно атаковали», - цитирует белорусского специалиста телеканал «Матч ТВ».

Благодаря победе со счётом 2:1 уральский клуб сохранил 13-ю строчку в турнирной таблице, которая даёт право сыграть в переходных матчах. «Урал» на три очка опережает «Ахмат» с «Балиткой» и на столько же отстаёт от «Оренбурга».

Динамовцы остались третьими, но о борьбе за чемпионский титул им теперь придётся забыть.