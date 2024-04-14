Камоцци: «Абаскалю никогда не следовало становиться тренером»

Франко Камоцци, который в своё время в «Спартаке» был советником владельца, высказался об увольнении Гильермо Абаскаля с должности тренера команды.

«Решение об отставке Абаскаля правильное. Ему никогда не следовало становиться тренером», - сказал Камоцци Sport24.

Камоцци добавил, что он надеется на назначение в «Спартак» Валерия Карпина. Сейчас этот специалист тренирует «Ростов» и национальную сборную России.

Прямо сейчас «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. К ближайшей кубковой игре против «Зенита» московскую команду будет готовить Владимир Слишкович.