Шишкин: «Спартаку» придётся строить новую команду с новым тренером

Экс-футболист «красно-белых» Роман Шишкин не считает, что «Спартак» сможет побороться за высокие места в текущем сезоне.

Напомним, сегодня, 14 апреля «Спартак» расстался со своим главным тренером Гильермо Абаскалем, временно руководить командой будет его помощник Владимир Слишкович.

- О высоких местах в текущем сезоне команда уже не мечтает. Глобально придётся строить новую команду с новым тренером. Последние годы «Спартак» строился вокруг лидера команды — Квинси Промеса, - цитирует Шишкина «Чемпионат».

«Спартак» в субботу на выезде уступил «Сочи» с минимальным счётом (0:1), московский клуб располагается на шестом месте в турнирной таблице, отставание от лидирующего «Зенита» составляет 12 очков.

В следующем туре РПЛ «Спартак» на выезде встретится с «Ростовом», матч пройдёт 21 апреля, начало встречи запланировано на 20:30 по столичному времени.