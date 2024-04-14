Кавазашвили назвал главную проблему Абаскаля в «Спартаке»

Уже бывший наставник московского «Спартака» Гильермо Абаскаль считал себя профессиональнее российских специалистов, за что в итоге и пострадал. Такую точку зрения высказал ветеран «красно-белых» Анзор Кавазашвили, комментируя отставку испанца.

«Мне его жалко, он молодой тренер, но самоуверенно считал, что он профессиональнее и грамотнее подходит к проблемам, чем российские тренеры. А это неправда», - цитирует Кавазашвили «Чемпионат».

Абаскаль получил вольную от руководства «Спартака» 14 апреля, спустя сутки после поражения москвичей на выезде от «Сочи».

К ближайшим матчам готовить команду будет Владимир Слишкович, который трудился помощником Абаскаля. По слухам, между тренерами неоднократно вспыхивали конфликты на почве неудовлетворительных результатов «красно-белых».