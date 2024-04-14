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Пятницкий назвал ошибкой приглашение Абаскаля в «Спартак» эксклюзив

14 Апреля 2024 • 17:35 Комментировать
Ростов
...
Спартак Москва
21.04 20:30

Бывший игрок «Спартака» Андрей Пятницкий в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением об отставке Гильермо Абаскаля.

- «Спартак» выпустил заявление, о том, что Абаскаль покидает команду. Как воспринимаете такой поворот событий?

- Я еще полгода назад говорил, что у Абаскаля есть планка, которая не дала бы «Спартаку» добиться больших результатов. У него нет достаточного опыта работы.

- Его назначение вы считаете ошибкой?

- Да. Он был у руля команды около двух лет, и это время потрачено в трубу.

- Не считаете, что «Спартак» опоздал с этим решением?

- Когда еще сезон начался, было видно, что нет стабильности. По ходу чемпионата ситуация не стабилизировалась. Команду по-прежнему лихорадило.

- В чем главная ошибка Абаскаля?

- У него были поспешные решения, непонятные замены. В начале чемпионата был матч с «Динамо», и я помню, что он хотел выпускать троих человек, потом резко поменял решение, и вышли совсем другие люди. Тогда «Спартак» уступил «Динамо». Потом был следующий матч, и Абаскаль опять меняет свое решение по замене, когда футболист практически вышел на поле. Команда вела в счете и в итоге упустила победу. Поэтому увольнение тренера вполне закономерно.

- Вы не считаете, что при Абаскале у «Спартака» не было игры?

- Команда может десять матчей показывать игру, а затем провалить одну встречу. Потом опять десять провести хорошо, как «Зенит». У «Спартака» такого не было, зато был большой карт-бланш у тренера. Я боюсь другого, что после ухода Абаскаля команду еще год может лихорадить.

- Почему так долго?

- Потому что придет новый тренер. Кто-то ему не понравится или не подойдет по стилю игры. Он будет собирать свою команду. На это требуется время.

- Сейчас называют два варианта на смену Абаскаля: Карпин и Ивич. Какой вам ближе?

- Я знаю Валеру Карпина и не уверен, что он вернется в «Спартак». Хотя, с другой стороны, думаю, ему надоели поездки на поезде с «Ростовом». Больше склоняюсь к варианту с Карпиным, чем с Ивичем.

- Реально совмещать работу в «Спартаке» и сборной России?

- Это возможно. Сборная сейчас нигде не играет. Есть только контрольные матчи. Мне довелось пересечься с Карпиным. Правда, я тогда тренировался в дубле, а он в главной команде. Но я видел, что человек работает, причем с утра до вечера. Думаю, второй заход Карпина в «Спартак» был бы удачным.

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Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Пятницкий Гильермо Абаскаль ещё теги

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