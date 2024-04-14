Личка: «Динамо» не должно было играть первые минуты с таким настроем

Рулевой «Динамо» Марцел Личка дал свой комментарий после матча 24-го тура чемпионата России с «Уралом», в которой его уступила со счётом 1:2, пропустив в самой концовке встречи.

- Мы проспали первые 10 минут игры, когда соперник забил нам гол. Команда не должна играть первые минуты с таким настроем. Соперник забил гол, владел мячом, во втором тайме не забили свои моменты, - передаёт слова Лички «Матч ТВ».

Московский клуб находится на третьем место в турнирной таблице, отставание от лидирующего «Зенита» составляет девять баллов. В следующем матче «бело-голубые» на выезде сыграют в Кубке России против бывшего клуба Лички – «Оренбурга», матч пройдёт 17 апреля.