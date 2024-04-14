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Александр Мостовой высказался об увольнении Абаскаля эксклюзив

14 Апреля 2024 • 17:32 Комментировать (2)
Ростов
...
Спартак Москва
21.04 20:30

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением об отставке Гильермо Абаскаля.

- В «Спартаке» заявили, о том, что главный тренер Абаскаль покидает команду. Как воспринимаете такой поворот событий?

- Мне уже все равно, убрали Абаскаля сейчас или это случилось бы позже. Многое писали до отставки о том, что она возможна, а я с самого начала был удивлен такому назначению. Кто такой Абаскаль? Почему выбрали именно его на эту должность?  

- Не считаете, что «Спартак» опоздал с этим решением?

- Это не важно. Поверьте, у Абаскаля все нормально. Он отдыхал и сейчас будет отдыхать.

- Команду временно возглавит помощник Абаскаля Слишкович.

- Мы его тоже не знаем. По крайней мере, посмотрим на его поведение на бровке во время матчей.

- У Слишковича неплохо получилось в матче с «Зенитом» в Питере, когда Абаскаль был дисквалифицирован. Не исключаете, что он улучшит результаты?

- Да, тогда не проиграли «Зениту». В том-то и дело.

- Пишут, что у Слишковича были разногласия с Абаскалем в видении игры. Это значит, что теперь «Спартак» будет играть по-другому?

- Я не слышал о разногласиях, но предполагаю, что такое должно быть. Это нормально, если главный тренер сам не играл в футбол. Если я сейчас пойду работать в баскетбол, конечно, со мной тоже будут разногласия.

- Не стоит ли проводить параллели в ситуации Слишковича и Карреры, который тоже оказался тренером «Спартака», по сути, случайно, а потом выстрелил?

- Какие тут могут быть параллели? Мы Слишковича тоже не знаем, но до конца чемпионата сталось семь туров. Какая разница, при ком команда доиграет? Может быть, скоро назначат кого-то другого. Нет большой разницы.

- В СМИ фигурируют несколько фамилий потенциального главного тренера «Спартака». Среди них Карпин и Ивич. Какой вам ближе?

- Ивич. Ну какой Карпин? Он уже три раза был в «Спартаке». А сейчас работает в «Ростове» и сборной России.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой Гильермо Абаскаль ещё теги

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Комментарии (2) Все комментарии
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ингерман
14 Апреля 2024 в 17:40
ай мостыка приглашайти.. хе..
andi
14 Апреля 2024 в 17:40
Саня! Возьми и уничтожь Спартак полностью без зависти к КАРПИНУ.
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