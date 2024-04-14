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Личка: «Играть справа налево - это красиво, но это не футбол для победы»

14 Апреля 2024 • 17:28 Комментировать
Урал
2:1
Динамо Москва

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Уралом».

- Давайте попробуем проанализировать игру. В первом тайме очень активное начало за «Уралом», потом «Динамо» как будто перехватило инициативу. Ожидали, что хозяева сегодня так мощно начнут?

- Можно сказать, да, потому что для них сейчас уже каждая игра важна. Они должны забирать очки. Мы терпели 10 минут, пропали, думали, что с нами не может ничего случиться. Но случилось, что соперник после углового подобрал мяч и забил мяч, Даниэль Мишкич. Потом мы старались, пробовали завоевать инициативу, но играли мы больше по сторонам слева направо и справа налево. Остроты и подходов в штрафную не было, будто боялись заходить в штрафную на последние 20 метров и бить по воротам. У нас был гол и удар правой ногой Чавеса. Потом вообще ничего не было. Играть справа  налево - это красиво, но это не тот футбол, который ты хочешь для победы.

Второй тайм, мы пробовали прижать соперника, было две отличные ситуации. Там Даня Фомин, штанга Чавеса, а потом под конец игры, на 88-й, 90-й минуте там забил соперник. К сожалению, там Гладышева вообще не было у ворот. Если мы хотим побеждать, нужно больше остроты, скорости при игре вперед и больше бить по воротам, иметь больше желания забить гол, а не только поиграть в футбол.

- Все замены, которые вы делали, пытались освежить атакующую линию. Насколько для «Динамо» важна была эта игра, насколько было важно именно побеждать?

- Очень важно, потому что неделю назад и сегодня мы могли сократить отставание от «Краснодара», потом у нас с ними игра будет. Каждая игра важна, в каждой мы должны хотеть побеждать, а не приехать и только думать, что нам всё автоматически пойдет. Все начинается от агрессии, это базовые вещи, которые мы должны ставить на поле. Потом добавляем индивидуальные качества игроков. Но мы не можем начинать играть в футбол без агрессии и движения. Это базовые вещи.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Марцел Личка

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