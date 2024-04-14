Александр Мостовой: Главное, чтобы «Спартак» не назначил такого же, как Абаскаль

Экс-игрок московского «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос о том, кто должен стать новым главным тренером «красно-белых».

14 апреля «Спартак» официально сообщил о расставании с испанским специалистом Гильермо Абаскалем.

- Честно, мне все равно. Главное, чтобы не назначили такого же, как Абаскаль, по объявлению. «Спартак» все‑таки - величайший клуб нашей страны, - передаёт слова Мостового «Матч ТВ».

«Спартак» в текущем сезоне занимает шестое место в таблице, набрав 35 очков в 23 турах. Всего при Абаскале московский клуб провёл 74 игры, в которых одержал 36 побед и потепел 23 поражения, 15 матчей завершились вничью.

Вчера, 13 апреля, «красно-белые» на выезде потерпели поражение от "Сочи" и упустили возможность подняться на четвёртую строчку в турнирной таблице.