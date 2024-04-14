Агент высказался о будущем Джикии в «Спартаке» после увольнения Абаскаля

Агент Вадим Шпинёв, который работает с защитником «Спартака» Георгием Джикией, ответил на вопрос, повлияет ли на будущее игрока увольнение Гильермо Абаскаля с поста главного тренера.

«Отставка Абаскаля только произошла, и как будут развиваться события, покажет время», - сказал Шпинёв, давая комментарий для Sport24.

По словам агента, сейчас в «Спартаке» наверняка думают о тяжёлом графике игр, а не о каких-то других моментах.

«Я с уважением отношусь к «Спартаку» и, надеюсь, всё будет хорошо, мы вернёмся к переговорам. Сейчас проявляем терпимость и спокойствие», - сообщил Шпинёв.

Как известно, действующий контракт Георгия Джикии со «Спартаком» рассчитан до завершения текущего сезона.

На текущий момент «Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.