Ганчаренко: «По делу мы сегодня выиграли»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Динамо».

- Конечно, это очень эмоционально для нас. На протяжении длительного времени мы себя чувствовали достаточно нервозно. Даже перед сегодняшней игрой напряжение в раздевалке было достаточно высокое. Рад сегодняшней победе. Спасибо болельщикам, потому что он нас здорово в конце мотивировали своей поддержкой. Конечно, рад за ребят, потому что характер у команды есть. Где-то моментами было много невезения. Мы уступали в равных матчах. Сегодня всё воедино, очень эмоционально в концовке было, просмотр ВАР, вторая желтая Каштанову, победный гол - очень много интересного было. Думаю, это и подогрело болельщиков, потому что они получили удовольствие от сегодняшнего матча. Кроме как победы хочется, чтобы люди уходили, получив такие эмоции.

- Можно ли говорить о том, что сегодня ваш план на игру сработал? Я так понимаю, что играли сегодня в четыре защитника, очень были активны фланги, Ишков и Дмитриев в старте появились.

- Думаю, что по делу мы сегодня выиграли, потому что моменты для победы - мы и давление оказывали, и позиционно атаковали. Тут скорее, что появилась у нас очень хорошая обойма, потому что выздоровели Газинский, Влут, они достаточно хорошо готовы, и Концевой, и Андрей Егорычев - это очень хорошее подспорье, потому что нам не хватало равноценных замен в группу атаки, чтобы держать уровень игры. Сейчас надеюсь, что они наберут форму и помогут нам в последующих матчах.

- Можно ли говорить о том, что турнирное положение «Урала» перед этим матчем повлияло в положительную сторону? Потому что, может быть, расслабило игроков?

- Нет, это точно нет, потому что еще раз скажу, что мы скорее сегодня были напряжены.

- Практически все замены, кроме Кике, появившегося на поле, вы делали сегодня в атакующую линию. Насколько было важно для «Урала» именно побеждать?

- Исходя из турнирной таблицы, ничья не особо куда нас двигала. Конечно, нам хотелось сегодня выиграть, и все замены были в атаку.