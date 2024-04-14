Сёмин: Расставание с Абаскалем напрашивалось давно

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о переменах в тренерском штабе «Спартака».

Напомним, сегодня, 14 апреля, «красно-белые» в своих социальных сетях официально сообщили, что испанец Гильермо Абаскаль покидает должность главного тренера команды, вместо него командой временно будет руководить Владимир Слишкович.

13 апреля «Спартак» в гостях уступил «Сочи» со счётом 0:1.

- Это часть профессии тренера. Нет результата — жди увольнения. Расставание с Абаскалем напрашивалось давно, - цитирует Сёмина «Р-Спорт».

Напомним, Абаскаль руководил «Спартаком» с лета 2022 года, до этого испанец работал в швейцарском «Базеле».