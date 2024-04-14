Абаскаль хотел остаться в «Спартаке»

В воскресенье «Спартак» объявил об отставке Гильермо Абаскаля с должности главного тренера. Случилось это на следующий день после поражения московской команды в гостях у «Сочи» с минимальным счётом 0:1.

Согласно информации Metaratings, Абаскаль не планировал уходить в отставку – он был настроен продолжать работу. Впрочем, руководители московского клуба решили иначе.

На текущий момент «Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Ближайший матч команда проведёт в среду, 17 апреля, - против «Зенита» в Кубке России. Готовить «красно-белых» к этой битве будет Владимир Слишкович.