Агент Жорже: «Спартак»? Артур в Бразилии»

Угу Кажуда, агент тренера Артура Жорже, высказался о возможном назначении своего клиента на пост наставника «Спартака».

Напомним, сегодня, 14 апреля, было официально объявлено об уходе Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «Спартака». Исполнять обязанности наставника команды будет помощник испанца Владимир Слишкович.

«Спартак»? Артур в Бразилии», — цитирует агента «РБ Спорт».

На сегодняшний день «Спартак», набравший 35 очков в 23 матчах, занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. Также «красно-белые» смогли дойти до полуфинала Кубка России (Пути РПЛ), где им противостоит петербургский «Зенит».