Тюкавин установил личный рекорд в РПЛ

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин забил гол в воскресном матче против «Урала», но это не помогло московской команде – она проиграла в Екатеринбурге с результатом 1:2.

Что до Тюкавина, то теперь он имеет на своём счету 10 голов в текущем сезоне Российской премьер-лиги. Это личный рекорд форварда «Динамо» - ранее он не забивал в одном чемпионате более девяти раз.

После поражения от «Урала» отставание «Динамо» от лидирующего в Премьер-лиге «Зенита» измеряется девятью зачётными баллами. В следующем туре команда Марцела Лички сыграет в гостях у «Пари НН» и постарается прервать серию неудач.

Конец надеждам на чемпионство: «Динамо» проиграло три матча РПЛ подряд