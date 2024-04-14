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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тюкавин установил личный рекорд в РПЛ

14 Апреля 2024 • 16:57 Комментировать
Урал
2:1
Динамо Москва
окончен

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин забил гол в воскресном матче против «Урала», но это не помогло московской команде – она проиграла в Екатеринбурге с результатом 1:2.

Что до Тюкавина, то теперь он имеет на своём счету 10 голов в текущем сезоне Российской премьер-лиги. Это личный рекорд форварда «Динамо» - ранее он не забивал в одном чемпионате более девяти раз.

После поражения от «Урала» отставание «Динамо» от лидирующего в Премьер-лиге «Зенита» измеряется девятью зачётными баллами. В следующем туре команда Марцела Лички сыграет в гостях у «Пари НН» и постарается прервать серию неудач.

Конец надеждам на чемпионство: «Динамо» проиграло три матча РПЛ подряд

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Евро-Футбол.Ру,
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