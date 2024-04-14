Генич рассказал, из-за чего «Абаскаль слегка сошёл с ума»

Известный комментатор Константин Генич высказался об отставке Гильермо Абаскаля из «Спартака».

«Мне кажется, ключевое здесь не то, что происходит сейчас, а то, что произошло год назад, когда новое руководство «Спартака» во главе с Малышевым и Матыцыным заключили новый договор с Гильермо Абаскалем и наделили его колоссальным количеством полномочий и огромнейшим доверием. Говорят, после этого Абаскаль слегка сошёл с ума», - сказал Генич на видео, которое было опубликовано в телеграм-канале «Настоящий РадиоУткин».

Генич выразил мнение, что иностранного тренера нельзя наделять таким количеством возможностей. По словам Генича, Абаскаль не справился с этим.

«И скажу так: нельзя приезжать тренироваться на «Спартаке». А надо приезжать тренировать «Спартак», - сказал Генич в завершении.