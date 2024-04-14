Заварзин считает, что «Спартаку» следует пригласить Карпина

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин поделился мнением о том, кто может стать новым главным тренером московской команды после отставки Гильермо Абаскаля.

«Российский специалист. Хватит нам везти иностранцев. Карпин лучше, чем Черчесов. Главное, с «Ростовом» решить организационные вопросы», — приводит слова Заварзина «РБ Спорт».

Также специалист отметил, что увольнение Абаскаля назревало уже давно, поэтому руководству московского клуба стоило раньше принять это решение.

После 23 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе 35 набранных очков.