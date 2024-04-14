Колосков порекомендовал «Спартаку» кандидата на пост наставника

Московский «Спартак» вполне мог бы рассмотреть кандидатуру Жозе Моуринью на пост главного тренера команды. Такую мысль абсолютно серьёзно высказал экс-глава РФС Вячеслав Колосков.

«Может быть, он этот вызов примет и у нас появится классный европейский тренер», - цитирует Вячеслава Ивановича «РИА Новости».

Вторым человеком, который мог бы попробовать наладить дела «красно-белых», с точки зрения почётного президента РФС, является Станислав Черчесов.

14 апреля «Спартак» объявил об отставке Гильермо Абаскаля. Последней каплей для руководства стало поражение команды днём ранее от явного аутсайдера РПЛ - «Сочи» (0:1). Пока руководить «красно-белыми» будет Владимир Слишкович.