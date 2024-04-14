Глушаков: Виноват не только Абаскаль

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков высказался об увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды.

«Кто-то ждал увольнения Абаскаля, кто-то не ждал. Есть контракт, команда и клуб. Но я бы хотел сказать так: Абаскаль Абаскалем, но игрокам тоже надо спрашивать с себя. Результат делает не только тренер, но и игроки на поле», - цитирует Глушакова «Чемпионат».

В продолжении комментария Глушаков ещё раз подчеркнул, что в плохих результатах «Спартака» виноват не только тренер, но и футболисты. По словам Глушакова, тренер и игроки являются единым целым.

Напомним, что в субботу «Спартак» потерпел поражение в гостях у «Сочи» с минимальным счётом 0:1.