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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин объяснил мегастабильность состава «Ростова»

14 Апреля 2024 • 16:39 Комментировать
Факел
0:0
Ростов
1 2.65 X 3.30 2 2.80
1-й тайм

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Факелом».

- «Ростову» предстоит провести три встречи за семь дней, причем будет дальний выезд в Екатеринбург. Какие особенности подготовки в этом недельном цикле были у вашей команды?

- Как раз в этом  цикле никаких не было нюансов, готовились к игре с «Факелом», вот и всё.

- То есть, то, что будет дальний выезд и игра, не влияют на сегодняшний матч?

- На сегодняшний матч точно не влияет.

- Пять матчей подряд в Премьер-лиге вы выставляете один и тот же состав без единого изменения. В чем здесь причина?

- В результатах, наверное. Результаты знаете? Поэтому от добра добра не ищут.

- На этом стадионе достаточно сложно контролировать мяч, по удобству передач этот стадион один из худших в Премьер-лиге.  Значит ли это, что «Ростов» будет отходить от своего привычного футбола и будет стараться упрощать игру?

- Нет, абсолютно нет. Естественно, будем пытаться  играть в наш футбол, так как мы пытаемся. Иногда получается лучше, иногда хуже. Не вижу смысла отходил. Поле не самого лучшего качества. Честно говоря, еще не выходил на поле. С виду хотя бы зеленое. Не думаю, что проблема заключается в поле.

- Если что, есть у «Ростова» план Б, как строить игру, если пойдет не по плану?

- А почему не пойдет изначально? Если не получится, будем пытаться еще раз.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин

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