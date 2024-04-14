Петржела: «Спартак» не сможет отобрать титул у «Зенита», даже если пригласит Клоппа»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался об отставке Гильермо Абаскаля с поста наставника «Спартака».

По мнению чешского специалиста, «красно-белые» не смогут превзойти «Зенит», даже если пригласят нынешнего главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

«В «Спартаке» регулярно меняются тренеры, поэтому сложно дать какой-то комментарий по этому поводу. Они не смогут отобрать титул у «Зенита», даже если пригласят Клоппа», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

На сегодняшний день «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от первого «Зенита» на 12 очков. До конца сезона этим командам осталось провести по семь матчей.