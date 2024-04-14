«Динамо» проиграло три матча подряд в одном сезоне РПЛ впервые за полтора года

«Динамо» в трёх последних матчах разочаровывало своих фанатов. Команда Марцела Лички проигрывала «Ростову» (1:4), «Спартаку» (1:2) и «Уралу» (1:2). Как следствие, отставание «бело-голубых» от лидирующего «Зенита» выросло до девяти зачётных баллов.

Три матча подряд в рамках одного чемпионата «Динамо» в последний раз проигрывало примерно полтора года назад – в сентябре-октябре 2022 года. Тогда главным тренером «бело-голубых» был Славиша Йоканович.

Следующий матч Российской премьер-лиги «Динамо» проведёт в воскресенье, 21 апреля, - против «Пари НН» на выезде.

Конец надеждам на чемпионство: «Динамо» проиграло три матча РПЛ подряд