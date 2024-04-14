В воскресенье «Спартак» объявил об отставке Гильермо Абаскаля с должности главного тренера. К ближайшей игре против «Зенита» в Кубке России команду будет готовить Владимир Слишкович, который входил в тренерский штаб испанца.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «Спартак» выберет нового тренера до конца апреля. При этом до конца сезона с командой, вероятно, будет работать Владимир Слишкович, если пойдут результаты.

Отметим, что «Спартак» сейчас располагается на шестой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В субботу команда проиграла «Сочи» с минимальным счётом 0:1.

Стало известно, сколько денег «Спартак» заплатит Абаскалю за увольнение