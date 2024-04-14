Ташуев: «Сегодня ждём настоящий «Факел»

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ростовом».

- После матча с ЦСКА вы сказали, что такие поражения могут быть полезными. Какую реакцию от команды вы ждете сегодня? В чем она должна проявиться - в результате, игре, отношении?

- Я не сказал, что полезными. Это не очень хорошая полезность, как еда. Поэтому здесь нет. Мы должны понимать, что у нас есть свой стиль и структура, нужно им следовать, а не просто выходить на поле и пытаться… не на классе, но в режиме сберегающем играть с командой Премьер-лиги. Провели хорошую работу в течение недели. Достаточно много было аналитики, проявили двигательную активность в тренировочном процессе. Сегодня ждем настоящий «Факел».

- «Ростов» - одна из лучших команд этой весны. Для «Факела» сегодня важно играть от себя или не дать сыграть сопернику?

- В современном футболе термин «Сам играешь и сопернику даешь» уже ушел в небытие на хорошем уровне. Мы прививаем ребятам стиль «Не дать сопернику сыграть и самим сыграть».

- После того, как выбыл Якимов, вы пробовали в центре в паре с Квеквескири и Багамаева и Селе. Сегодня третий вариант - Моцпан. Объясните почему?

- Такая стратегия игры, анализ игры соперника и нашей игры. У нас есть выбор ребят, поэтому мы определяем в течение недельного цикла, кому лучше противостоять.

- Кажется, что это более атакующий вариант, чем те же Селе и Багамаев. Так ли это?

- Здесь всё в совокупности - оборона и атака.