Конец надеждам на чемпионство: «Динамо» проиграло три матча РПЛ подряд

«Динамо» хорошо начало весеннюю часть сезона, и команду называли претендентом на титул чемпиона России. Впрочем, далее в игре «бело-голубых» произошёл разлад. Динамовцы проиграли три последних матча Премьер-лиги – «Ростову» (1:4), «Спартаку» (1:2) и теперь «Уралу» (1:2).

Как следствие, отставание «Динамо» от лидирующего «Зенита» выросло до девяти очков. Похоже, для команды Марцела Лички это конец - конец надеждам на чемпионство.

Следующий матч «Динамо» проведёт в среду, 17 апреля, - против «Оренбурга» на выезде в Кубке России. Далее подопечных Лички ждёт выездная игра Премьер-лиги с «Пари НН».