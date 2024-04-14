Мостовой: «Я полтора года назад сказал, что Абаскаль — не футбольный человек, но умных людей слушать не хотят»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался об отставке Гильермо Абаскаля с посла главного тренера московской команды.

Мостовой поддержал увольнение Абаскаля, отметив, что такое развитие событий не стало для него неожиданным.

«Я ещё полтора года назад сказал, что Абаскаль — ноуйнейм, он вообще не футбольный человек. Но меня никто не слушал, жаль, что умных людей слушать не хотят. Не понимаю до сих пор, как такие люди попадают в «Спартак», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Напомним, Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 года и успел выиграть бронзовые медали чемпионата России. В весенней части текущего розыгрыша РПЛ «красно-белые» провели пять матчей, в которых смогли одержать лишь одну победу.