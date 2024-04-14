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На пятой добавленной минуте «Урал» поверг «Динамо», одержав первую победу в РПЛ-2024

14 Апреля 2024 • 16:20 Комментировать (1)
Урал
2:1
Динамо Москва
окончен

«Урал» и «Динамо» сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 24-го тура РПЛ состоялся 14 апреля на стадионе «Екатеринбург Арена».

Протокол игры  
Урал2:1Динамо Москва
(1:0) Мишкич Даниэль10'  
  34'Тюкавин Константин (1:1)
(2:1) Каштанов Алексей90'  
Помазун ИльяМамин Артём 89' (Концевой Артём Александрович ( 89') Филипенко ЕгорЭмерсон Иллой-АйетКулаков Денис  74'Мишкич ДаниэльСиссе Ибраима 89' (Нейва Кристиан ( 89') Дмитриев Игорь 70' (Егорычев Андрей ( 70'  73') Ишков Илья  18' 46' (Ионов Алексей ( 46') Каштанов Алексей  90'  90'Бикфалви Эрик 64' (Аюпов Тимур ( 64')
Запасные: Влут РайЩербицкий ДенисГазинский ЮрийГильерме ШеттинеБевеев МингиянСунгатулин ФанильМамин Алексей
Шунин АнтонМаричаль Николас  41' 59' (Даса Элазар ( 59') Бальбуэна ФабианФернандес РобертоСкопинцев ДмитрийЛаксальт Диего  80'Чавес Луис 90' (Гладышев Ярослав ( 90') Бителло 90' (Грулёв Вячеслав ( 90') Карраскаль Хорхе  54' 90' (Кутицкий Александр ( 90') Нгамалё Николя 69' (Фомин Даниил ( 69') Тюкавин Константин
Запасные: Смолов ФёдорМакаров ДенисПаршивлюк СергейКудравец АндрейЛещук ИгорьГагнидзе ЛукаМайсторович Милан
14 апреля. Стадион "Екатеринбург Арена" (Екатеринбург).

 

Наверное, две самые «получающие» команды весны встретились в Екатеринбурге. И вроде на первый взгляд все не так плохо, есть и победы, есть проход обоих клубов в полуфинал Пути регионов Кубка России, но в целом ситуация удручает. «Урал» так часто проигрывает в РПЛ, что скатился уже к зоне вылета. А «Динамо» получило такие звонкие пощёчины от «Ростова», «Зенита» и «Спартака», что вывалилось из «золотой» гонки.

Атака «Динамо» по сравнению с матчем против «Спартака» изменений не претерпела (Тюкавин, Бителло, Нгамалё, Карраскаль), а вот место в воротах занял Антон Шунин. И уже на десятой минуте вынужден был он капитулировать. Причём, «Урал» до этого ещё и размял голкипера. Навес от левого угла поля нашёл голову Эмерсона, тот пробил в угол – Шунин потащил. Далее Бикфалви ударом в левую «шестёрку» проверял Антона, тот и здесь вышел победителем.

Но когда Ишков от угла поля навесил, вынос прилетел на ногу Мишкичу, а тот пальнул слёту – Шунин был бессилен. Даниэль метров с 22-х направил мяч точно в нижний угол – 1:0. «Динамо» начало оживать только во второй половине первого тайма. Пристрелочным стал выстрел Чавеса. Луис в своём стиле примерился метров с 25 – Помазун по сложился, намертво мяч забрав. Однако это стало лишь первым звоночком.

Вертикальный заброс Лаксальта за спину всей обороне «Урала» пошёл точно на рывок Тюкавину. Константин не стал сближаться с Помазуном, пробив под перекладину с линии штрафной площади – 1:1. На второй тайм команды вышли при равном счёте. И далее рисковать никто не хотел. «Урал» уповал на стандарты, «Динамо» чуть больше мячом владело. Обмен моментами происходил, но не очень регулярно.

Эмерсон шипами замкнул кросс с фланга, мяч летел под штангу, но там Шунина подстраховал Роберто Фернандес. «Динамо», кстати, тоже ответило с углового. С правого края пошёл кросс на ближний угол вратарской, туда прилетел Константин Тюкавин и пробил в упор, однако попал точно в грудь Помазуну, выскочившему на эпизод. Следом ещё и Даниил Фомин расстреливал ворота после подачи от угла поля. Бил с угла вратарской, но просто не попал в створ. А шанс был шикарный.

«Динамо» вроде было ближе к голу, но и у «Урала» нашёлся ответ. Мишкич забросил мяч в штрафную площадь, Аюпов головой организовал толковую скидку, а Каштанов пробил в борьбе с Фернандесом. Мяч ударился о ноги обоих, покинув пределы поля. Был ещё намёк на пенальти, но Казарцев не заметил игру рукой, а долгий просмотр повторов увеличил компенсированное время, в которое всё и решилось.

Ионов передачей с правого края отыскал Каштанова, который корпусом подвинул Лаксальта и с дуги штрафной площади пробил строго под штангу – 2:1. На эмоциях Алексей снял футболку, за что был наказан второй жёлтой карточкой, а с ней и красной. Потом ещё был просмотр на предмет офсайда. Но в итоге всё обошлось для «Урала». Есть первая победа в РПЛ в 2024 году, оставившая «Динамо» без борьбы за золото.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Динамо Москва

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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
14 Апреля 2024 в 16:46
ай калхознег всыпь ентаму каштанову каштанав полну задницу.. дундук мля..
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