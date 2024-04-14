На пятой добавленной минуте «Урал» поверг «Динамо», одержав первую победу в РПЛ-2024

«Урал» и «Динамо» сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 24-го тура РПЛ состоялся 14 апреля на стадионе «Екатеринбург Арена».

Наверное, две самые «получающие» команды весны встретились в Екатеринбурге. И вроде на первый взгляд все не так плохо, есть и победы, есть проход обоих клубов в полуфинал Пути регионов Кубка России, но в целом ситуация удручает. «Урал» так часто проигрывает в РПЛ, что скатился уже к зоне вылета. А «Динамо» получило такие звонкие пощёчины от «Ростова», «Зенита» и «Спартака», что вывалилось из «золотой» гонки.

Атака «Динамо» по сравнению с матчем против «Спартака» изменений не претерпела (Тюкавин, Бителло, Нгамалё, Карраскаль), а вот место в воротах занял Антон Шунин. И уже на десятой минуте вынужден был он капитулировать. Причём, «Урал» до этого ещё и размял голкипера. Навес от левого угла поля нашёл голову Эмерсона, тот пробил в угол – Шунин потащил. Далее Бикфалви ударом в левую «шестёрку» проверял Антона, тот и здесь вышел победителем.

Но когда Ишков от угла поля навесил, вынос прилетел на ногу Мишкичу, а тот пальнул слёту – Шунин был бессилен. Даниэль метров с 22-х направил мяч точно в нижний угол – 1:0. «Динамо» начало оживать только во второй половине первого тайма. Пристрелочным стал выстрел Чавеса. Луис в своём стиле примерился метров с 25 – Помазун по сложился, намертво мяч забрав. Однако это стало лишь первым звоночком.

Вертикальный заброс Лаксальта за спину всей обороне «Урала» пошёл точно на рывок Тюкавину. Константин не стал сближаться с Помазуном, пробив под перекладину с линии штрафной площади – 1:1. На второй тайм команды вышли при равном счёте. И далее рисковать никто не хотел. «Урал» уповал на стандарты, «Динамо» чуть больше мячом владело. Обмен моментами происходил, но не очень регулярно.

Эмерсон шипами замкнул кросс с фланга, мяч летел под штангу, но там Шунина подстраховал Роберто Фернандес. «Динамо», кстати, тоже ответило с углового. С правого края пошёл кросс на ближний угол вратарской, туда прилетел Константин Тюкавин и пробил в упор, однако попал точно в грудь Помазуну, выскочившему на эпизод. Следом ещё и Даниил Фомин расстреливал ворота после подачи от угла поля. Бил с угла вратарской, но просто не попал в створ. А шанс был шикарный.

«Динамо» вроде было ближе к голу, но и у «Урала» нашёлся ответ. Мишкич забросил мяч в штрафную площадь, Аюпов головой организовал толковую скидку, а Каштанов пробил в борьбе с Фернандесом. Мяч ударился о ноги обоих, покинув пределы поля. Был ещё намёк на пенальти, но Казарцев не заметил игру рукой, а долгий просмотр повторов увеличил компенсированное время, в которое всё и решилось.

Ионов передачей с правого края отыскал Каштанова, который корпусом подвинул Лаксальта и с дуги штрафной площади пробил строго под штангу – 2:1. На эмоциях Алексей снял футболку, за что был наказан второй жёлтой карточкой, а с ней и красной. Потом ещё был просмотр на предмет офсайда. Но в итоге всё обошлось для «Урала». Есть первая победа в РПЛ в 2024 году, оставившая «Динамо» без борьбы за золото.