«Очередной залёт Акинфеева»: Масалитин высказался о ничьей ЦСКА в дерби

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о ничьей «армейцев» с «Локомотивом» (3:3).

«Скоро в состав вернутся Роша и Дивеев. Но с такой игрой, как вчера, тяжело претендовать на медали. Понятно, что не было центральных защитников, но впереди кто мешал создавать? Начали очень боязливо по сравнению с «Локомотивом», который смотрелся более целостно за исключением последних 15 минут. Вчера солировал Глушенков, он почувствовал уверенность и издевался над защитниками.

В составе ЦСКА начудили Обляков и Гайич. Еще случился очередной залет Акинфеева. Игорь за шиворот пустил, как в матче с «Оренбургом». Но ЦСКА тоже надо отдать должное, Мусаев смог забить из ничего. А в концовке в нужный момент надавили, Агапов классно забил», – сказал Масалитин.