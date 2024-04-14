Генич обратился к Абаскалю после его увольнения

Известный комментатор Константин Генич отреагировал на публикацию «Спартака» об увольнении Гильермо Абаскаля с должности главного тренера.

«Хоть не стадион на фото. Действительно; Спасибо за всё, Гильермо!» - написал Генич в своём телеграм-канале.

Гильермо Абаскаль тренировал «Спартак» с июня 2022 года. В прошлом сезоне под руководством испанца команда финишировала на третьей позиции в Российской премьер-лиге. А сейчас, за семь туров до окончания чемпионата, «красно-белые» располагаются на шестой строчке в таблице.

Следующий матч «Спартак» проведёт 17 апреля – против «Зенит».

Стало известно, сколько денег «Спартак» заплатит Абаскалю за увольнение