Салихова назвала имя одного человека, который должен уйти из «Спартака» вместе с Абаскалем

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на увольнение Гильермо Абаскаля из «Спартака». По мнению Салиховой, из московского клуба должен уйти ещё и Олег Малышев, который занимает пост спортивного директора.

«Увольнение Абаскаля - с запозданием на один год. Это не спасёт ситуацию. Должен уйти и Малышев», - цитирует Салихову «Чемпионат».

Ближайшую игру «Спартак» проведёт 17 апреля – против «Зенита» на выезде в Кубке России. К этому матчу московскую команду будет готовить Владимир Слишкович, который входил в тренерский штаб Гильермо Абаскаля.

Стало известно, сколько денег «Спартак» заплатит Абаскалю за увольнение