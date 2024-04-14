Бояринцев: «Руководство «Спартака» поступило правильно, уволив Абаскаля»

Бывший игрок «Спартака» Денис Бояринцев отреагировал на новость об отставке главного тренера московской команды Гильермо Абаскаля.

По мнению эксперта, в московском клубе поступили правильно, уволив 35-летнего испанца, поскольку Абаскалю так и не удалось решить игровые проблемы команды по ходу весенней части сезона.

«В весенней части содержание игры многих не устраивало, в том числе большую армию болельщиков «Спартака». У Абаскаля было много возможностей исправить ситуацию, но не получилось», — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».

Также Бояринцев отметил, что новый тренер «Спартака» должен обладать опытом побед в различных турнирах.

В 23 турах текущего розыгрыша чемпионата России «Спартак» набрал 35 очков и расположился шестом месте в турнирной таблице.