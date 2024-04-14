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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Роналдо – в основе: Карпин выбрал состав «Ростова»

14 Апреля 2024 • 15:58 Комментировать
Факел
0:0
Ростов
1 2.65 X 3.30 2 2.80
1-й тайм

В воскресенье вечером «Ростов» проведёт гостевой матч чемпионата России против «Факела». Рулевой ростовской команды Валерий Карпин принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Песьяков, Чернов, Осипенко, Вахания, Сако, Байрамян, Глебов, Щетинин, Мохебби, Голенков, Роналдо.

Матч между «Факелом» и «Ростовом» стартует в 16:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин

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