Роналдо – в основе: Карпин выбрал состав «Ростова»

В воскресенье вечером «Ростов» проведёт гостевой матч чемпионата России против «Факела». Рулевой ростовской команды Валерий Карпин принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Песьяков, Чернов, Осипенко, Вахания, Сако, Байрамян, Глебов, Щетинин, Мохебби, Голенков, Роналдо.

Матч между «Факелом» и «Ростовом» стартует в 16:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.