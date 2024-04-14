Губерниев посоветовал «Спартаку» известного тренера

В воскресенье «Спартак» объявил об отставке Гильермо Абаскаля с должности главного тренера команды. Своими мыслями на этот счёт поделился известный журналист Дмитрий Губерниев. По его мнению, московскому клубу следовало принимать такое решение раньше.

«Всё к этому шло. Мне кажется, что «Спартак» опоздал в очередной раз. Как-то они с задержкой принимают решения. Черт-те кого назначили, черт-те когда уволили. Черчесова надо брать в «Спартак», а не заниматься ерундой», - цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Отметим, что Станислав Черчесов, которого «Спартаку» советует назначить Дмитрий Губерниев, находится без работы с прошлого лета.

На текущий момент «Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата. Ближайший матч команда проведёт 17 апреля – против «Зенита» в Кубке России.