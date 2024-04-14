Гладилин: «Абаскаль не был готов к такому большому клубу как «Спартак»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин высказался об отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера московской команды.

Напомним, сегодня, 14 апреля, было официально объявлено об увольнении испанского тренера. Исполнять обязанности наставника команды будет помощник Абаскаля Владимир Слишкович.

«После зимнего перерыва команда провалилась, а за это нужно отвечать. Почему не получилось у него? Молодой ещё, он не был готов к такому большому клубу как «Спартак», — цитирует Гладилина «РБ Спорт».

Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 года. Вместе с «красно-белыми» испанский специалист успел выиграть бронзовые медали чемпионата России.