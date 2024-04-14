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«Спартак» назвал тренера на ближайший матч

14 Апреля 2024 • 15:49 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
17.04 19:30

Гильермо Абаскаль больше не является главным тренером «Спартака». В воскресенье московский клуб объявил об увольнении испанского специалиста, работавшего с командой почти два года.

К ближайшему матчу против «Зенита» «Спартак» будет готовить Владимир Слишкович, который был ассистентом Гильермо Абаскаля. Об этом сообщается на официальном сайте московского клуба.

Матч «Зенит» - «Спартак» в Кубке России пройдёт в среду, 17 апреля. Это будет ответная игра – первую «красно-белые» проиграли на своём поле с результатом 1:2.

Добавим, что в турнирной таблице Премьер-лиги «Спартак» сейчас располагается на шестой позиции.

Стало известно, сколько денег «Спартак» заплатит Абаскалю за увольнение

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гильермо Абаскаль Владимир Слишкович ещё теги

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