«Спартак» назвал тренера на ближайший матч

Гильермо Абаскаль больше не является главным тренером «Спартака». В воскресенье московский клуб объявил об увольнении испанского специалиста, работавшего с командой почти два года.

К ближайшему матчу против «Зенита» «Спартак» будет готовить Владимир Слишкович, который был ассистентом Гильермо Абаскаля. Об этом сообщается на официальном сайте московского клуба.

Матч «Зенит» - «Спартак» в Кубке России пройдёт в среду, 17 апреля. Это будет ответная игра – первую «красно-белые» проиграли на своём поле с результатом 1:2.

Добавим, что в турнирной таблице Премьер-лиги «Спартак» сейчас располагается на шестой позиции.

Стало известно, сколько денег «Спартак» заплатит Абаскалю за увольнение