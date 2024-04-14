«Спартак» посредством своего официального сайта объявил об увольнении Гильермо Абаскаля с должности главного тренера.

Гильермо Абаскаль работал в «Спартаке» почти два года – с июня 2022-го. В прошлом сезоне под руководством испанца команда заняла третье место в чемпионате России. На текущий момент «красно-белые» идут в Премьер-лиге лишь шестыми.

Последним для Абаскаля в «Спартаке» стал матч против «Сочи». Его московская команда проиграла в субботу с минимальным счётом 0:1.

Ближайший матч «Спартак» проведёт в среду, 17 апреля, - против «Зенита» на выезде в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.