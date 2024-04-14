Мельников: «В России есть только одна команда, достойная золота»

Бывший игрок «Зенита» Вячеслав Мельников высказался о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Напомним, вчера, 13 апреля, «Зенит», возглавляющий турнирную таблицу РПЛ, обыграл «Краснодар» (2:1) и увеличил свой отрыв от вторых «быков» до четырёх очков.

По мнению Мельникова, «Краснодар» пока не созрел для борьбы за чемпионский титул.

«Краснодар» — хорошая команда, но не чемпион. Даже когда они лидировали, был уверен, что «Зенит» их догонит и обгонит. В России есть только одна команда, достойная золота», — цитирует Мельникова «РБ Спорт».

Отметим, что «Зенит» является победителем пяти сезонов РПЛ кряду. Последней командой, которой удавалось выигрывать титул до «сине-бело-голубых», остаётся московский «Локомотив».