Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мельников: «В России есть только одна команда, достойная золота»

14 Апреля 2024 • 15:41 Комментировать (1)
Зенит
...
Оренбург
21.04 16:15

Бывший игрок «Зенита» Вячеслав Мельников высказался о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Напомним, вчера, 13 апреля, «Зенит», возглавляющий турнирную таблицу РПЛ, обыграл «Краснодар» (2:1) и увеличил свой отрыв от вторых «быков» до четырёх очков.

По мнению Мельникова, «Краснодар» пока не созрел для борьбы за чемпионский титул.

«Краснодар» — хорошая команда, но не чемпион. Даже когда они лидировали, был уверен, что «Зенит» их догонит и обгонит. В России есть только одна команда, достойная золота», — цитирует Мельникова «РБ Спорт».

Отметим, что «Зенит» является победителем пяти сезонов РПЛ кряду. Последней командой, которой удавалось выигрывать титул до «сине-бело-голубых», остаётся московский «Локомотив».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Вячеслав Мельников ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 14 Апреля
15:41
Мельников: «В России есть только одна команда, достойная золота» 1
10:38
Орлов: «Даже без Вендела «Зенит» переиграл «Краснодар» в центре поля»
09:47
Радимов: «Зенит» заставил «Краснодар» прижаться к воротам»
09:15
Андрей Мостовой: «Краснодар» не удивил»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЗЕНИТ ОРЕНБУРГ
Реклама, fon.bet
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
ингерман
14 Апреля 2024 в 16:02
ай новая крычалка от спартачей..
в-расее-нет-ышо-пака каманды-лючше-шпортака
Зенит - Чемпион! 👏 Зенит - Чемпион! 👏
А-ха-ха-ха! )))
Холанн пошёл в раздевалку «Реала» после матча Лиги чемпионов - известна причина Дюгарри обратился к Мбаппе: «Ты плюнул в лицо Лиге чемпионов, твоё отношение – абсолютный позор» Стала известна реакция Мбаппе на поражение от «Барселоны» Клопп дал обещание после поражения «Ливерпуля» 0:3 Три игрока «Барселоны» могут пропустить «эль класико» Стало известно, какую команду может возглавить Клопп У Модрича появился неожиданный вариант продолжения карьеры «Манчестер Юнайтед» предложил 90 миллионов за полузащитника «Барселоны» Алонсо заявил, что не хочет стать чемпионом Германии с «Байером», сидя на диване Анчелотти высказался о неудачной игре в Лиге чемпионов Мбаппе, Холанна и Беллингема
«ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Ляп Лунина, красота Гвардиола и шесть голов: «Реал» и «Манчестер Сити» жахнули убойную ничью на «Бернабеу» «Реал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Роналду после «Реала» потерял авторитет: как португалец пылит в никому не интересной лиге Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» «Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Реал» на выезде добыл важную победу над «Мальоркой»
Спортивные новости
Царукян победил Оливейру на турнире UFC 300 «Автомобилист» выиграл у «Металлурга» и сравнял счёт в серии Кубка Гагарина Бывший главный тренер сборной России сравнил успехи Кучерова и Овечкина Кожевников ответил на вопрос о лучшем российском хоккеисте в НХЛ Кожевников высказался о финале Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Оренбург Оренбург
Пари НН Пари НН
3
1
2.14 3.25 3.35
Видео
Окончен
Урал Урал
Динамо Москва Динамо Москва
2
1
3.15 3.55 2.12
Видео
14.04.24 в 16:45
Факел Факел
Ростов Ростов
2.49 3.25 2.75
Видео
14.04.24 в 19:00
Крылья Советов Крылья Советов
Рубин Рубин
2.12 3.35 3.35
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Апреля
16:39 · Россия. Премьер-лига
Карпин объяснил мегастабильность состава «Ростова»
16:38 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Спартак» не сможет отобрать титул у «Зенита», даже если пригласит Клоппа»
16:38 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» проиграло три матча подряд в одном сезоне РПЛ впервые за полтора года
16:31 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» выберет нового тренера до конца апреля эксклюзив
16:30 · Россия. Премьер-лига
«Очередной залёт Акинфеева»: Масалитин высказался о ничьей ЦСКА в дерби эксклюзив
16:29 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «Сегодня ждём настоящий «Факел»
16:25 · Россия. Премьер-лига
Конец надеждам на чемпионство: «Динамо» проиграло три матча РПЛ подряд
16:24 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Я полтора года назад сказал, что Абаскаль — не футбольный человек, но умных людей слушать не хотят»
16:16 · Россия. Премьер-лига
Генич обратился к Абаскалю после его увольнения
16:15 · Россия. Премьер-лига
«Факел» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
16:10 · Россия. Премьер-лига
Салихова назвала имя одного человека, который должен уйти из «Спартака» вместе с Абаскалем
16:09 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев: «Руководство «Спартака» поступило правильно, уволив Абаскаля»
16:00 · Россия. Премьер-лига
Костылев: «С таким уровнем ЦСКА невозможно претендовать на медали» эксклюзив
15:58 · Россия. Премьер-лига
Роналдо – в основе: Карпин выбрал состав «Ростова»
15:55 · Россия. Премьер-лига
Губерниев посоветовал «Спартаку» известного тренера
Все новости
Рекомендуем