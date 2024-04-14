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Губерниев отреагировал на информацию об увольнении Абаскаля

14 Апреля 2024 • 15:41 Комментировать (1)

Известный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о том, что Гильермо Абаскаль отправлен в отставку с должности главного тренера «Спартака».

«Абаскаль уволен… Теперь главное для «Спартака» не взять очередное недоразумение на пост главного тренера… Акционеры – верим!» - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В последнее время испанец находился под серьёзным давлением из-за неудовлетворительных результатов команды. В субботу «красно-белые» потерпели поражение в гостях у «Сочи» с минимальным счётом 0:1.

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Спартак Москва Дмитрий Губерниев Гильермо Абаскаль ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
14 Апреля 2024 в 15:55
ай даешь лысава! А-ха-ха-ха! )))
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