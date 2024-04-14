Губерниев отреагировал на информацию об увольнении Абаскаля

Известный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о том, что Гильермо Абаскаль отправлен в отставку с должности главного тренера «Спартака».

«Абаскаль уволен… Теперь главное для «Спартака» не взять очередное недоразумение на пост главного тренера… Акционеры – верим!» - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В последнее время испанец находился под серьёзным давлением из-за неудовлетворительных результатов команды. В субботу «красно-белые» потерпели поражение в гостях у «Сочи» с минимальным счётом 0:1.