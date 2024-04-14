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Спортдиректор «Оренбурга» — о победе над «Пари НН»: «Довольны результатом. Но могли забивать ещё»

14 Апреля 2024 • 15:40 Комментировать
Оренбург
3:1
Пари НН

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился мнением о победе над «Пари НН» (3:1) в матче 24-го тура чемпионата России.

«Довольны результатом. Нужна была победа. Игру начали хорошо, но после середины первого тайма «Пари НН» нас начал переигрывать и сравнял счет. Во втором тайме мы вернули инициативу, забили два, могли забить еще», — приводит слова функционера издание «СЭ».

Стоит добавить, что после 24 туров первенства страны «Оренбург» располагается на 12-й позиции турнирной таблицы, заработав 26 баллов.

Что касается «Пари НН», то коллектив находится на 10-м месте, имея в своём активе 28 очками.


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