Стало известно, сколько денег «Спартак» заплатит Абаскалю за увольнение

В прессе появилась информация об уходе Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «Спартака». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», после увольнения Абаскаль получит от «красно-белых» компенсацию в размере половины заработной платы. Так, московский клуб выплатит испанцу 850 тысяч евро.

Напомним, что в субботу «Спартак» потерпел поражение в гостевом матче РПЛ против «Сочи» (0:1). Следующий матч «красно-белые» проведут в среду, 17 апреля, - против «Зенита» на выезде в Кубке России.

На текущий момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.