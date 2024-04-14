Назван человек, с которым у Абаскаля возникали конфликты в «Спартаке»

«Спартак» прощается с Гильермо Абаскалем. В прессе появилась информация о том, что испанский тренер уже объявил о своей отставке футболистам. К кубковой игре против «Зенита» «красно-белых», очевидно, будет готовить Владимир Слишкович, который входил в тренерский штаб.

Как сообщает телеграм-канал «Алланазаров | всё о футболе на Руси», у Абаскаля часто возникали конфликты со Слишковичем. Последний якобы не был согласен с решениями Абаскаля, связанными с игровыми моментами.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» в Кубке России пройдёт в среду, 17 апреля. В первой игре питерцы победили на выезде со счётом 2:1.