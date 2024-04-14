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Костылев: «С таким уровнем ЦСКА невозможно претендовать на медали» эксклюзив

14 Апреля 2024 • 16:00 Комментировать
Локомотив Москва
3:3
ЦСКА Москва

Бывший тренер ЦСКА Геннадий Костылев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» объяснил, почему «армейцы» упустили победу в матче с «Локомотивом» (ничья 3:3).

«В первом тайме ЦСКА выглядел очень блекло, а во втором оставил хорошее впечатление. Почему? Не знаю, мне непонятно. Команда первый тайм не играет, а во втором тайме включается. С таким уровнем невозможно претендовать на медали. ЦСКА уже очень давно не хватает на два тайма. Может, кто-то бегает недолеченным или просто уставшим. Но это вопрос к тренерскому штабу. Все проблемы из-за физической подготовки», – сказал Костылев.

ЦСКА на текущий момент располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Геннадий Костылев

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