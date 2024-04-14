«Спартак» решил отправить Абаскаля в отставку

В «Спартаке» приняли решение отправить в отставку испанского тренера Гильермо Абаскаля.

По информации «РБ Спорт», исполняющим обязанности наставника «красно-белых» будет Владимир Слишкович. Отмечается, что именно он повезёт команду в Санкт-Петербург на ответный матч 1/2 Кубка России против «Зенита».

В 23 турах текущего розыгрыша чемпионата России «Спартак» Абаскаля набрал 35 очков и расположился на шестом месте в турнирной таблице. Испанец возглавлял «красно-белых» с июня 2022 года.

Кубковый матч между «Зенитом» и «Спартаком» состоится уже в следующую среду, 17 апреля. Начало этой игры запланировано на 19:30 по московскому времени.