Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию об отставке главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Я вообще не очень понимаю, что дают такие отставки. В Англии «Манчестер Юнайтед» проигрывает, но все ждут конца сезона, чтобы определиться с будущим тен Хага. Кто виноват – будет ясно в конце сезона. Чаще всего виноват не только главный тренер, но и спортивный директор, помощники. Мы постоянно выгоняем и принимаем новых тренеров. Вот ушел сейчас Ромащенко из «Ахмата». Что Адиев сможет сделать до конца сезона? Он только принял команду. Для чего это делать?

С профессиональной точки зрения я не понимаю таких отставок. Надо ждать конца сезона. Толку от того, что в середине сезона придет человек, который не погружен во внутреннюю кухню? Команда – это тонкий организм.

И еще. Тот, кто привел Абаскаля, должен уйти вместе с ним. Если тренер, которого ты привел, не справился с задачами, то ты проявил непрофессионализм. Так что неси такую же ответственность», – сказал Игнатьев.