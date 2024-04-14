Агент Худякова рассказал, какие варианты для продолжения карьеры рассматривает голкипер

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий вратаря «Локомотива» Даниила Худякова, поделился информацией о будущем своего клиента.

«Я работаю в разных направлениях, рассматриваем Европу. В основном это Турция, потому что уехать туда сейчас у российских футболистов шансов больше. В другие европейские страны уехать можно, но тяжелее, а у Дани всё-таки пока не тот статус», — приводит слова Шпинёва издание «Чемпионат».

Отметим, что в сезоне-2023/24 Худяков ни разу не сыграл за основную команду «Локомотива».

Трудовой договор 20-летнего вратаря с «красно-зелеными» рассчитан до середины 2024 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость Худякова составляет полтора миллиона евро.