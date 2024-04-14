Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал слова агента Антона Миранчука о том, что футболист летом покинет клуб.

«Шпинёв слов на ветер не бросает, значит есть какое-то решение. Конечно, это потеря для «Локомотива». Несмотря на то, как начал сезон, Миранчук в матче против ЦСКА показал, что он в порядке, это довольно сильный игрок. Жаль, если Миранчук уйдёт, а тем более свободным агентом. Он воспитанник «Локомотива», мне кажется, команда могла бы получить за него какие-то деньги. Это вопрос менеджменту клуба, если он просто так уйдёт.

Я думаю, он в Италии или Турции не затеряется. Миранчук - очень сильный, подготовленный и квалифицированный игрок. У него хорошая школа, поэтому, при определённой подготовке он сыграет не хуже своего брата», — сказал Наумов.

Агент Антона Миранчука заявил, что его клиент на 99 процентов покинет «Локомотив»