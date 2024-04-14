Деменко уверен, что «Зенит» теперь станет чемпионом

Бывший футболист «Краснодара» и «Зенита» Максим Деменко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал победу «Зенита» в матче против «Краснодара».

«Я до матча говорил, что этот матч очень важен в чемпионской гонке. Да, ещё матчей много, но тут важен психологический фактор. «Зенит» теперь будет чувствовать себя уверенно. Я думаю, что теперь питерцы уже не упустят преимущества своего.

Я бы сказал, что процентов на 85 «Зенит» уже чемпион. Но ещё все может быть. Потери очков все равно будут. Но у «Зенита» сильнейший состав, и я просто не вижу, кто сейчас способен его остановить. Так что он уже практически оформил чемпионство», - сказал Деменко.